Fiorentina-Inter slitta di un giorno? Conte spinge: “Va spostata”

Il calendario della Fiorentina presenta un doppio appuntamento al venerdì sera: stasera la gara contro il Torino e la prossima settimana il match in casa contro l’Inter. Ma la data di quest’ultima potrebbe anche cambiare, visto che la squadra nerazzurra sarà impegnata martedì in Coppa Italia contro la Juventus (semifinale di andata) e si ritroverebbe quindi a scendere in campo dopo sole 48 ore al Franchi. L’ipotesi che potrebbe prendere corpo è uno slittamento della partita al sabato, tema che è stato sottoposto anche ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa: “Sinceramente è una domanda da fare alla società. Non vedo però il motivo per non spostarla a sabato” ha detto il mister interista.