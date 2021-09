Fiorentina-Inter: chi è Fabbri, l’arbitro della gara

Il profilo di Michael Fabbri l'arbitro che dirigerà questa sera la partita Fiorentina Inter.

Michael Fabbri da Ravenna è l'arbitro che dirigerà questa sera Fiorentina-Inter ed è a nostro giudizio una scelta corretta di Rocchi per l'importanza della gara in questione. In ballottaggio c'era anche Di Bello che invece è stato dirottato su Cagliari-Empoli. Fabbri è un arbitro internazionale con grande personalità e probabilmente tifosi della Fiorentina lo ricordano nella partita contro la Lazio giocata nel giugno 2020 nella quale non arbitrò benissimo. Nell'ultima stagione non ha arbitrato molto bene alternando alti e bassi e adesso il designatore Rocchi cerca di non perderlo perché non sono molti gli arbitri di spessore rimasti nella sua griglia. La sua grande personalità non lo porta ad avere un buon rapporto con il Var e molto raramente accetta il suggerimento dei suoi colleghi. Questa sera troverà Maresca (nella foto qui sotto) altro fischietto molto rigido nelle sue decisioni e c'è da augurarsi che non nascano scintille fra i due. Fabbri non ama molto neanche il dialogo con i calciatori ed è un'altra pecca che un arbitro internazionale non dovrebbe avere. Resta comunque un arbitro adeguato per Fiorentina-Inter partita di vertice di questa quinta giornata di Serie A.