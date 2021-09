Fiorentina-Inter: ballottaggio Saponara-Sottil. La decisione su Gonzalez

Gli ultimi dubbi a poche ore dal calcio d'inizio di Fiorentina-Inter

Come riportato dal Pentasport di Radio BrunoNico Gonzalez sembra orientato a partire dalla panchina in Fiorentina-Inter. Prudenza che regna sovrana e dunque l'argentino potrebbe essere la carta a gara in corso. Resiste dunque il ballottaggio Saponara-Sottil, sempre che Italiano non scelga di mettere a riposo anche Callejon.