Fiorentina in partenza da Santa Maria Novella, Pedro: “Felice per la prima convocazione”

Con una stories su Instagram di poco fa, il centravanti brasiliano Pedro esprime tutta la sua soddisfazione per la prima chiamata in Prima Squadra: “Felice per la prima convocazione! Andiamo Viola!“. Da quando è arrivato a Firenze, infatti, l’ex Fluminense non ha ancora giocato 1′ con capitan Pezzella e compagni a causa di una condizione fisica da ritrovare. La Fiorentina raggiungerà Brescia in treno, partendo da Santa Maria Novella, come appunto si evince dal post dello stesso Pedro.