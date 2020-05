Fiorentina, il prossimo anno nuovo tecnico per gli Under 17

ACF Fiorentina comunica che Matteo Fazzini non sarà più l’allenatore della Fiorentina Under 17 a partire dalla prossima stagione. Oltre ad aver collaborato dal 2011 con la società gigliata, Fazzini si è anche distinto per il suo impegno nel sociale con il progetto calcio per non vedenti e con A.S.D. QUARTOTEMPO FIRENZE, associazione nata con lo scopo di integrare sport e disabilità dando modo agli atleti di vivere l’esperienza sportiva al massimo della sua espressione.

La Fiorentina, augurando a Matteo Fazzini le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera e come già accaduto in precedenza, rimarrà in contatto con l’allenatore per le attività da lui seguite relative all’A.S.D. QUARTOTEMPO FIRENZE.