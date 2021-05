Fiorentina, il giorno della salvezza matematica? Le possibili combinazioni

Con una vittoria a Cagliari la Fiorentina chiuderebbe i conti. Ma può "festeggiare" anche con una sconfitta, Atalanta permettendo

La Fiorentina è ormai virtualmente salva e la giornata di oggi potrebbe sancire anche la certezza matematica. Battere il Cagliari alla Sardegna Arena (fischio d'inizio alle 18,30) porrebbe la parole fine a questa stagione tribolata dei viola, ma il traguardo potrebbe essere ottenuto anche in caso di pareggio o sconfitta. In tal caso la salvezza della Fiorentina dipenderà dalla partita di stasera alle 20:45 tra Atalanta e Benevento. Se la squadra di Pippo Inzaghi dovesse perdere, non avrebbe matematicamente più speranze di raggiungere i viola in classifica, ricordando peraltro che anche in caso di arrivo a pari punti sarebbe la Fiorentina a salvarsi in virtù degli scontri diretti a favore contro i sanniti (0-1 al Franchi e 0-3 al Vigorito). LA CLASSIFICA