Fiorentina, i convocati per il Toro: c’è Amrabat, ecco Torreira e Nastasic

I nomi scelti dal tecnico viola Vincenzo Italiano per la seconda di campionato

La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani sera al Franchi contro il Torino: spiccano le presenze di Lucas Torreira e Matija Nastasic, pronti, chissà, a fare il proprio esordio in maglia viola. C'è anche Sofyan Amrabat, al centro di tante voci di mercato. Al contrario, manca Luca Ranieri: cessione in vista per il giovane difensore? Ecco la lista completa: Amrabat, Benassi, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Igor, Duncan, Gonzalez, Kokorin, Maleh, Martinez Quarta, Milenkovic, Nastasic, Pulgar, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti, Vlahovic.