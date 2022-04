Fiorentina, i convocati: confermati i forfait di Odriozola e Bonaventura

Il terzino e il centrocampista fuori dalla lista di Italiano: c'è Piatek

Dopo le anticipazioni in conferenza stampa di Vincenzo Italiano, arriva anche l'ufficialità: Alvaro Odriozola e Jack Bonaventura non saranno della partita domani contro l'Empoli. I due sono infatti esclusi dalla lista dei convocati diramata dalla Fiorentina per il derby delle 12.30. Ecco la lista dei giocatori scelta da Italiano: