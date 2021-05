“Fiorentina-Gattuso: i viola vogliono rilanciare e sono pronti ad investire”

Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini il club gigliato si gioca il tutto per tutto per l'ormai ex tecnico del Napoli

Non si parla di ultimo tentativo, ma la Fiorentina adesso vuol giocarsi tutte le proprie carte per riuscire a portare Gennaro Gattuso a Firenze. Questa, secondo l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, è la situazione attuale in casa viola, come ha raccontato lo stesso giornalista a RTV 38. Tanti i nomi che vengono accostati quotidianamente alla panchina gigliata, ma è quello dell'ormai ex tecnico del Napoli il primo della lista. La Fiorentina, dopo un iniziale abboccamento con Gattuso, vuol riprovarci sul serio ed è pronta a dare importanti garanzie tecniche all'ex mediano Campione del Mondo. In altre parole, rimodellare la rosa inserendo nuovi elementi basilari in squadra. Sfumata del tutto e già da tempo, invece, l'ipotesi Sarri, mentre quello relativo a Claudio Ranieri non è un profilo che interessa.