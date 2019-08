Fiorentina-Galatasaray: dove e quando acquistare i biglietti dell’amichevole

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, a partire da lunedì 5 agosto, presso il Fiorentina Point di Via Dei Sette Santi ed il Fiorentina Store Gigli, sono in vendita i biglietti per la partita amichevole contro il Galatasaray in programma al Franchi domenica 11 agosto alle 21:00. Sono previste tariffe speciali per i possessori della InViola Card Gold. Questo il comunicato comparso sul sito ufficiale della società viola.