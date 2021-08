Fiorentina- Espanyol, il cantiere di Italiano è ancora aperto. La sintesi

Vittoria all'ultimo respiro nella prima amichevole di livello al Franchi

La Fiorentina chiude con un'altra vittoria in amichevole il suo percorso di avvicinamento alla Roma, questa volta nell'UnBEATables Cup. Cinque su cinque il bottino tra Moena e Franchi. Nel capoluogo toscano l'avversario è di tutto rispetto, gli iberici dell'Espanyol. Un livello molto più alto rispetto alle modeste compagini affrontate sino ad ora. Nessuna rete nei novanta minuti, per regolare i ragazzi di Vicente Moreno sono serviti i calci di rigore. I viola di Italiano si sono fatti preferire ma non hanno mai dato la sensazione di perenne pericolosità che dava lo Spezia. Il cantiere del tecnico siciliano è ancora aperto…

VLAHOVIC RIMANDATO – Un po’ in affanno Dusan Vlahovic, l’attaccante capace di trasformare in gol qualsiasi pallone nel corso della passata stagione: oggi ha avuto veramente poca assistenza. Soltanto un’occasione, peraltro lavorata in solitaria, col tiro da fuori di poco a lato. Si vede che i dettami di Italiano sono molto diversi da quelli di Prandelli e Iachini e necessitano di tempo per essere assimilati.