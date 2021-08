Fiorentina-Espanyol: ecco dove vedere l’amichevole

Sabato l'amichevole tra la Fiorentina e la squadra spagnola

La partita ACF Fiorentina- Espanyol, valida per l'Unbeatable Cup, iniziativa benefica per finanziare la ricerca contro le cardiomiopatie di origine genetica e la morte cardiaca improvvisa, verrà trasmessa in esclusiva streaming sabato 7 agosto alle ore 19:00 solo su TimVision. Lo scrive il sito ufficiale della Fiorentina. Diretta testuale, come sempre, su Violanews.com e commento su Radio Bruno Toscana.