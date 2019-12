Fiorentina, è tempo di fiducia: evitare un inutile esonero

Giuseppe Calabrese su La Repubblica, fa il punto sulla situazione di Montella, parlando del possibile esonero del tecnico, che non gioverebbe alla Fiorentina:

Che Montella non sia l’allenatore di Commisso è chiaro fin dall’estate. Per il proprietario viola è stata una soluzione di ripiego, ma tra le mille cose da fare in quei primi giorni fiorentini, pensare a un cambio di allenatore gli è sembrata l’ultima delle preoccupazioni. Nei suoi piani c’è un tecnico di profilo più alto, Spalletti tanto per fare un nome. Ma tecnici di questo calibro difficilmente prendono una squadra in corsa. A loro piace pianificare il mercato, costruire un modello, partire dall’inizio, non a metà strada. Ragion per cui, se ne riparlerà a giugno.