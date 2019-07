Fiorentina, due giorni di riposo prima della ripresa. Si attende Rasmussen

Mandata in archivio l’International Champions Cup (CLICCA QUI PER CALENDARIO E RISULTATI), che oltre a una vittoria e due sconfitte ha portato in dote tante note positive, la Fiorentina è pronta ad iniziare la terza fase del suo lavoro di preparazione in vista del campionato. Come scrive La Nazione la squadra potrà godere di altri due giorni di riposo per smaltire il jet lag e le fatiche. Il lavoro riprenderà al centro sportivo a partire da lunedì 29 e proseguirà anche nel giorno successivo. Il 31 invece, la Fiorentina si sposterà a Montecatini dove resterà fino al 3 agosto lavorando sempre a porte aperte allo lo stadio «Mariotti». Sabato poi ci sarà l’amichevole contro il Livorno. Da capire se ci sarà anche uno degli ultimi acquisti della vecchia gestione, Jacob Rasmussen.