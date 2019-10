Quanto conta nel calcio dei giorni nostri la superiorità numerica? Moltissimo, tanto che avere in squadra giocatori capaci di sviluppare questa caratteristica è prezioso. E avere giocatori capaci di dribblare l’avversario per eludere l’intervento e sviluppare l’azione risulta fondamentale. In questo campo la Fiorentina eccelle in questo campionato di Serie A, tanto da piazzare ben tre giocatori nei primi quattro posti di questa speciale classifica. Franck Ribery è secondo con 20 dietro soltanto a Falco del Lecce, ma la Fiorentina piazza al terzo posto anche Gaetano Castrovilli con 18. A 16 c’è invece Federico Chiesa, a pari merito con Papu Gomez, Amrabat e Petagna.

Piccolo problema alla spalla per Cristobal Montiel che ieri ha saltato la partita con la Pistoiese. Lo spagnolo però sarà regolarmente a disposizione di Montella a partire da lunedì quando la Fiorentina riprenderà ad allenarsi per preparare la trasferta di Brescia.