Una manciata di minuti per il centrocampista classe 202

Prima volta tra i grandi per Alessandro Bianco, subentrato a Pulgar all'88' di Fiorentina-Cosenza. Si tratta della prima presenza nei professionisti per il centrocampista classe 2002, costantemente schierato da Italiano nelle amichevoli precampionato e ora buttato nella mischia in gara ufficiale seppur per pochi minuti.