Come comunicato su Twitter, sono in vendita i biglietti per la partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Cittadella. Il match andrà in scena al Franchi il 3 dicembre alle ore 21 e, come comunicato dalla società viola, ci sono vantaggi per gli abbonati: il biglietto costerà infatti 5 euro in prelazione (esclusa la Curva Ferrovia).

