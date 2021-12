Fiorentina, che sorpresa: Joao Lucas in viola a parametro zero?

ll nome nuovo dal Brasile per la corsia destra

Grande novità dal Brasile per il mercato viola: nome accostato già nelle scorse settimane alla Fiorentina, il terzino destro Joao Lucas (la scheda di tuttitalenti.com) starebbe trattando la rescissione col Flamengo. Reduce dal prestito al Cuiaba, dove ha giocato 34 partite, è tornato al club rubionegro ma in queste ore si starebbe liberando dal club brasiliano per approdare a parametro zero alla Fiorentina. A riportarlo sono alcuni media dedicati al Flamengo tra cui Urubu Interativo.