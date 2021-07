Fiorentina- C4 Foligno: ecco quanti sono gli spettatori a Moena

Nonostante il maltempo, il tifo viola è presente in un buon numero sugli spalti

La Fiorentina comunica gli spettatori presenti quest'oggi ad assistere la seconda uscita stagionale della nuova Fiorentina d'Italiano. Nonostante il maltempo che per lunghi tratti ha caratterizzato il pomeriggio in Val di Fassa, sono 570 i viola che stanno assistendo al match sulle tribune del Benatti. In particolare, da sottolineare, la presenza del tifo organizzato: protagonista assoluto di un vero e proprio show