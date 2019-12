“Fiorentina buona squadra, ma incompleta. Spero vinca il Torino”

Intervistato da toronews.net, il doppio ex Patrizio Sala ha parlato così di Torino-Fiorentina, partita in programma domenica pomeriggio:

La Fiorentina? Non è assolutamente una delusione. Sta giocando senza una prima punta di peso. Ha un giovane prospetto molto interessante come Gaetano Castrovilli. Credo che la Fiorentina sia una buona squadra ma non completa”.

Che partita mi aspetta? Un match nel quale mi auguro che il Toro possa vincere. Il risultato dà morale e autostima. I calciatori non sono diversi dai bambini, che quando vincono sempre si sentono più forti, sebbene magari non giochino benissimo. Lo stesso vale per il Toro attuale: deve essere concreto, non per forza bello.