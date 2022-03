Fiorentina-Bologna, arbitra Sacchi. Il profilo

Torna Sacchi a dirigere i viola. Sarà appunto Juan Luca Sacchi di Macerata in campo al Franchi domani alle 12,30. La Fiorentina lo ritrova dopo la gara di Empoli, brutto ricordo per i viola, ma nella quale diresse in maniera impeccabile....

Simone Pagnini

Torna Sacchi a dirigere i viola. Sarà appunto Juan Luca Sacchi di Macerata in campo al Franchi domani alle 12,30. La Fiorentina lo ritrova dopo la gara di Empoli, brutto ricordo per i viola, ma nella quale diresse in maniera impeccabile. Nonostante la sua giovane età sta portando avanti una buona stagione alla corte di Rocchi: Sacchi è un arbitro scolastico a cui piace dialogare con i calciatori anche se molto pignolo nel rispettare il regolamento.

In definitiva una scelta corretta da parte del designatore Rocchi per una gara del genere ed è giusto premiare un giovane che quando è stato chiamato a dirigere ha quasi sempre risposto presente. In questa stagione ha diretto 8 gare in A e 3 in serie B.