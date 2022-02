Fiorentina bestia nera del Gasp. I Viola registrano un record

Un dato singolare per la Fiorentina e le sfide con Gasperini

Gian Piero Gasperini potrà quantomeno tirare un sospiro di sollievo: non incontrerà più la Fiorentina nel corso della stagione. Già, perché i Viola hanno sconfitto la sua Atalanta in tutti e tre gli scontri andati in scena in quest'anno. Un ruolino di marcia che vale un record per la squadra di Vincenzo Italiano. La squadra Viola è infatti la prima a battere i nerazzurri di Gasperini tre volte su tre in stagione. Solo la Juve aveva sorpassato gli orobici in tre occasioni nel 2017-2018, ma gli incroci fra le due squadre erano stati quattro.