Fiorentina-Benevento, le probabili formazioni: Kokorin vs Lapadula?

E' il giorno di Fiorentina-Benevento, gara di Coppa Italia in programma alle 21 allo stadio Artemio Franchi. Tutti i quotidiani sono concordi nello schierare un attacco "da campionato" per la Fiorentina che stasera ospita il Benevento in Coppa Italia. Vlahovic al centro, Sottil alla sua sinistra e uno tra Callejon e Gonzalez (favorito) dall'altra parte. Le novità dovrebbero vedersi a centrocampo, con il rientro di Pulgar dal 1' dopo l'infortunio, e Benassi. Maleh completa il reparto, dietro di lui esordio da titolare per Terzic a sinistra. Venuti a destra, Igor con Milenkovic e non con Quarta. In porta Rosati spinge per una maglia. Rischia, per così dire, Terracciano.