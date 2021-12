Fiorentina-Benevento, arbitra il ‘nuovo’ Orsato

Questa sera al Franchi per Fiorentina-Benevento arbitrerà un giovanissimo fischietto definito il nuovo Orsato. Conosciamolo.

Per la gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha affidato la gara a Luca Zufferli di Udine. E’ un giovanissimo arbitro al primo anno di grande calcio durante il quale ha messo in mostra grandissime doti ed è sicuramente il migliore per l’Aia fra gli arbitri al primo anno. Zufferli ha incrociato la Fiorentina Primavera nello scorso gennaio durante la finale di Supercoppa persa 3-1 contro l'Atalanta.

Dotato di un buon fisico, cosa che non guasta adesso nel calcio, di temperamento e di personalità classiche dei friulani. In questa stagione ha diretto cinque gare in serie B molto bene. Predilige il gioco maschio, fischia poco ed è sempre molto vicino all’azione, insomma arbitra e non gestisce, come piace al suo designatore. Nell’ambito Aia viene paragonato a Orsato (nella foto), perché in certe dinamiche lo rassomiglia molto. Insomma questa sera a Firenze avremo la possibilità di vedere un giovane arbitro di grande prospettiva , da tutti noi un grande in bocca al lupo a Zufferli per una buona gara e sopratutto per la sua carriera. Il settore arbitrale ha bisogno di nuove leve di ottimo livello.