Fiorentina: aumentano costi e debiti totali. A confronto gli ultimi due bilanci

Il portale gazzetta.it riporta oggi un articolo a firma Marco Iaria in cui vengono presi in esame bilanci delle 20 società di Serie A. Notiamo la Juventus sempre in testa come fatturato e segnaliamo che solo 5 squadre hanno chiuso in utile l’ultimo bilancio: Atalanta, Cagliari, Genoa, Sassuolo e Verona. Di queste tre stanno facendo un ottimo campionato, il Genoa ha migliorato le prestazioni dello sorso anno mentre l’unica in difficoltà è il Cagliari nonostante un organico apparentemente competitivo.

La Fiorentina

Le cifre, in milioni di euro, sono relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 e confrontati con il precedente esercizio fiscale chiuso esattamente un anno prima. La gestione legata a Rocco Commisso influisce quando solo per il secondo semestre 2019 avendo acquisito il controllo solo nell’estate 2019. I ricavi e i costi sono al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze per la cessione dei calciatori. La voce plus/minusvalenze è il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da cessione calciatori. I debiti netti sono la differenza tra debiti e crediti.

Si nota una leggera diminuzione dei ricavi dovuto ai minori diritti tv introitati (se peggiora la classifica le società hanno diritto a meno rimborsi) a fronte di un aumento del commerciale dovuto probabilmente anche all’arrivo di Ribery e alla vendita della maglia del campione francese. I costi sono invece aumentati di 15 milioni ed è l’effetto anche del monte ingaggi salito con la gestione Commisso (6 milioni per il personale). Anche il risultato netto d’esercizio è peggiorato passando da -15,8 milioni a -27,5 portando la Fiorentina ad essere la sesta società guardando le maggiori perdite associate di solito a società che lottano per il vertice come Roma, Milan, Inter, Juventus e, a sorpresa, Bologna. Isola felice invece l’Atalanta che chiude l’esercizio con un risultato netto di 26,5 milioni (migliore dato societario) e con una classifica eccellente.