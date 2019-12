Fiorentina, attenta: su Politano c’è anche il Napoli

La Fiorentina segue ancora da vicino un jolly offensivo, ed il primo nome che viene seguito dallo scorso anno è quello di Matteo Politano, che all’Inter non sta trovando spazio. Pradè lo segue da tempo, ma le pretendenti non mancano, e secondo quanto racconta Calciomercato.com, sta prendendo piede un’ipotesi di scambio con il Napoli. L’Inter sta cercando infatti un centravanti di esperienza che possa fare la riserva di Lukaku, e l’ha individuato in Llorente, con le due società pronte a trattare sulla base di uno scambio. La Fiorentina rimane alla finestra, con la volontà di provarci ancora.