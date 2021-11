Fiorentina, aperto al Viola Park il “cantiere trasparente”. Ecco cos’è

Un aggiornamento interessante sul prossimo quartier generale della Fiorentina

"Si è svolta in data odierna una visita al Cantiere Viola Park alla presenza del Direttore Generale di Acf Fiorentina Dott. Joe Barone, dell’impresa NIGRO & C. COSTRUZIONI SRL e della Cassa Edile di Firenze nella persona del Direttore Dott. Filippo Farolfi.

Il sistema, che si è perfettamente integrato con l’organizzazione del cantiere e con le procedure già in uso, permette di rilevare le presenze delle imprese e dei lavoratori in cantiere, di supportare ACF Fiorentina e l’Impresa esecutrice NIGRO & C. COSTRUZIONI SRL per quanto riguarda la regolarità contributiva delle imprese operanti sul cantiere, nonché per il monitoraggio della formazione e delle idoneità sanitarie dei lavoratori.