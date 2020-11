Milan-Fiorentina ancora su DAZN. Le info per abbonarsi

La Fiorentina è ancora una volta protagonista del fine settimana di DAZN. Dopo le precedenti partite con Parma e Benevento domenica alle 15 è la volta di Milan-Fiorentina contro la capolista guidata dall’ex Pioli orfana di Ibrahimovic. Per completare si sarà un quarto match della Fiorentina fra due settimane: un altro impegno difficile per i viola che se la vedranno con l’Atalanta che ha appena espugnato Anfield Road in Champions League. Abbonandosi ora i tifosi viola potranno vedere due partite della Fiorentina e tutta la programmazione di DAZN a soli 9,99 euro senza obbligo di replicare l’abbonamento per il mese successivo.

La programmazione del fine settimana in Serie A

Sabato 28 novembre

Sabato 28 novembre alle 20:45 Atalanta – Hellas Verona.

Pre partita, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo con Marco Russo e Simone Tiribocchi.

Telecronaca: Massimo Callegari e Dario Marcolin

Dal campo: Davide Bernardi

Domenica 29 novembre

Alle 12:30 il lunch match tra il Lazio di Inzaghi e l’Udinese.

Pre partita, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma con Alessandro Lori.

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Roberto Cravero

Dal campo: Giulia Mizzoni

Alle 15:00 l’appuntamento da non perdere con la sfida tra il Milan di Pioli e la Fiorentina.

Pre partita, in diretta dallo Stadio di San Siro di Milano con Diletta Leotta e Massimo Gobbi.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Donati

Dal campo: Tommaso Turci

La Serie B su DAZN

Venerdì 27 novembre

Appuntamento alle 21:00 con l’anticipo Chievo – Lecce, live dallo stadio “Marco Antonio Bentegodi” di Verona.

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Stefan Schwoch

Dal campo: Federica Zille

Sabato 28 novembre

Alle 16:00 con il match Monza e Reggina, che hanno fatto tanto discutere, la scorsa estate, tra acquisti e grandi ambizioni dichiarate apertamente. Chi vincerà?

Telecronaca: Dario Mastroianni

Dal Campo: Federico Sala

Lunedì 30 novembre

La nona giornata di Serie BKT si conclude alle 21:00 con il posticipo live dallo Stadio Comunale di Chiavari tra Virtus Entella e SPAL, alla ricerca di punti preziosi per tornare in Serie A.

Telecronaca: Edoardo Testoni e Dario Marcolin

Dal campo: Giulia Lorenzini