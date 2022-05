Fiorentina, ora ricarica le pile. Due i giorni di riposo per Biraghi e compagni

La truppa gigliata inizierà a preparare la sfida decisiva contro la Roma da mercoledì

Dopo le ultime quattro partite - purtroppo perse - giocate in due settimane, Vincenzo Italiano, d'accordo con la società, ha deciso di concedere a tutto il gruppo viola due giorni di riposo. La Fiorentina, infatti, mercoledì riprenderà i lavori ed inizierà a preparare la sfida fondamentale contro la Roma (in programma la sera di lunedì 9 maggio). Molti elementi del gruppo hanno dimostrato ultimamente di dover ricaricare le pile, anche per poter affrontare al meglio le ultime tre importanti partite della stagione. Dunque capitan Biraghi e compagni si ritroveranno al Centro sportivo Astori mercoledì mattina.