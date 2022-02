Fiorentina, a Sassuolo sarà trasferta di massa: biglietti quasi sold out

Fiorentini pronti per la trasferta a Sassuolo. Non si esclude il sold out. Tifosi pronti a dare carica alla squadra

Redazione VN

Vicini al sold out i posti al Mapei nella sezione ospiti per la sfida tra Sassuolo e Fiorentina. Al momento sono stati venduti circa 2200 biglietti su 2900 disponibili. Tifosi viola pronti ad un'altra trasferta di massa dopo quella di Venezia. Questo grazie alla riapertura degli stadi al 75% e anche alla qualità della partita in questione. In Sassuolo-Fiorentina il divertimento è assicurato.