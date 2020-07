Fiorentina, i convocati per Roma. Iachini ne chiama 23, ecco la decisione su Dragowski

Sono 24 i convocati da Beppe Iachini per la trasferta di Roma. Oltre allo squalificato Castrovilli, sarà assente anche Dragowski. Il portiere non recupera infatti dalla lombalgia e salterà anche la sfida dell’Olimpico. Tra i pali arriva la seconda convocazione consecutiva per il giovane Chiorra

PORTIERI – Brancolini, Chiorra, Terracciano.

DIFENSORI – Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Terzic.

CENTROCAMPISTI – Agudelo, Badelj, Duncan, Ghezzal, Pulgar.

ATTACCANTI – Chiesa, Cutrone, Kouamé, Ribery, Sottil, Vlahovic.