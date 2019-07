“8.800 abbonamenti sottoscritti. Media doppia rispetto all’anno scorso, ecco le novità”

Ivan Affibbiato, responsabile vendite abbonamenti degli Fiorentina, è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana per aggiornare la situazione relativa alla campagna abbonamenti:

Stiamo viaggiando ad una media del doppio dello scorso anno e in questo momento siamo a 8.800 abbonamenti sottoscritti. E’ una buonissima media visto che abbiamo ancora molto tempo a disposizione. Di questi quasi novemila abbonati, un venti per cento, è riferito a nuovi abbonati. Partendo dall’obiettivo minimo 21219, che era il dato della scorsa stagione, il brand sta crescendo e le biglietterie stanno lavorando moltissimo.

C’è una voglia, un sentimento di voler tornare allo stadio. Ho notato che l’abbonamento è stato oggetto di molti regali di compleanno per quindicenni e sedicenni. Io, da ex abbonato in Fiesole, mi piacerebbe vedere riempita la curva come è sempre stato.

Stanno andando bene le vendite per i vari settori e le varie tariffe. Verrà mantenuto l’opzione “Uno-due” e verranno apportate alcune migliorie. E’ un abbonamento a 20 gare con la prima gara di Coppa Italia offerta dalla società stessa.

Stiamo facendo un buon lavoro ma ancora non siamo a niente, non ci accontentiamo. Dopo 22 giorni abbiamo ottenuto quella cifra. Lo scorso anno alla conclusione della fase prelazione avevamo raggiunto quota undici-dodici mila abbonamenti.