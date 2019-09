Federico Chiesa è stato scelto nuovamente come titolare per la sfida tra Finlandia ed Italia, per le qualificazioni all’Europeo 2020, con gli azzurri che già oggi potrebbero raggiungere la qualificazione.

ITALIA 4-3-3: Donnarumma, Emerson, Acerbi, Bonucci, Izzo, Sensi, Jorginho, Barella, Pellegrini, Immobile, Chiesa

PER SEGUIRE L’ITALIA E LE ALTRE GARE DI EURO 2020 CLICCA QUI