Finalmente Sofyan (?)

La Fiorentina contro l’Udinese si giocherà una bella fetta di stagione, e sicuramente si giocherà la panchina Beppe Iachini, che dopo le tante voci e le tante polemiche deve tornare a convincere. Una mossa a sorpresa, da parte del tecnico marchigiano, potrebbe essere quella di schierare nuovamente Pulgar dal primo minuto in cabina di regia, stravolgendo i piani tattici fin qui mostrati. Iachini, infatti, più volte ha confermato la fiducia ad Amrabat come mediano o regista, anche se la risposta sul campo non è stata precisamente quella che si aspettava. Il centrocampista marocchino, pur giocando delle partite di buon livello, è parso leggermente involuto rispetto a quello di Verona, quando era padrone assoluto del centrocampo. Con il ritorno di Pulgar in regia, però, Amrabat potrebbe finalmente essere svincolato da alcuni compiti che lo limitavano, e tornare ad essere dominante come con Juric, tornando a mostrare il motivo del grande investimento fortemente voluto da Commisso a gennaio scorso.