Finalmente Montiel! Lo spagnolo va a segno all’esordio col Siena

Il viola in prestito trova la prima rete nella sua esperienza in maglia bianconera

Finalmente una buona notizia per Tofol Montiel! Il gioiello viola ha trovato la prima gioia personale con la maglia del Siena nella larga vittoria del club toscano nel derby contro la Carrarese [LEGGI]. Lo spagnolo, entrato dalla panchina, ha messo il sigillo nel successo bianconero siglando la rete del definitivo 3-0 che lancia la compagine di Alberto Gilardino al primo posto del girone B della Serie C con ben 7 punti in tre gare. Per Montiel quello di oggi è stato l'esordio assoluto con la nuova maglia.