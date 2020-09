FINALE | Fiorentina-Lucchese 5-0. Dominio viola, doppiette per Kouamé e Ribery

Meno di due settimane all’inizio della Serie A 2020/21. La Fiorentina di Iachini si avvicina a passi svelti alla gara d’esordio contro il Torino, e lo faceva questa sera affrontando proprio al Franchi la Lucchese nella seconda amichevole del suo precampionato dopo quella disputata (e vinta per 8-0) contro la Primavera. Di seguito le formazioni ufficiali e la diretta testuale della partita.

FIORENTINA: Terracciano; Caceres, Pezzella (C), Igor; Lirola, Amrabat, Duncan, Saponara, Venuti; Kouamè, Ribery. All. Iachini. A disp.: Ghidotti, Dalle Mura, Illanes, Eysseric, Ceccherini, Benassi, Cristoforo, Agudelo, Montiel, Brancolini.

LUCCHESE: Coletta, Cellamare, Papini, Cruciani, Solcia, Benassi (C), Nannelli, Meucci, Bitep, Convitto, Molinaro. All. Monaco. A disp.: Forciniti, Bartolomei, Pardini, Kosovan, Falivene, Panati, Panariello, Fazzi, Lionetti, Locurto, Mazzotta, Scalzi.

-> TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO VIOLA



LIVE:

90′ – Finisce qui: la Fiorentina vince contro la Lucchese per 5 reti a 0: decisive le doppiette di Kouamé e Ribery.

87′ – Entrambe le squadre sembrano attendere soltanto il triplice fischio finale.

85′ – Entra anche Dalle Mura tra i viola: gli fa spazio Lirola.

81′ – E ancora due cambi per la Fiorentina: Montiel e Agudelo prendono il posto di Ribery e Kouamé.

79′ – Doppio cambio per Iachini: dentro Illanes per Caceres e Cristoforo per Duncan.

78′ – Ancora Kouamé, 5-o per la Fiorentina! L’ivoriano raccoglie il traversone a mezza altezza di Lirola dalla sinistra, lo controlla e scarica un imprendibile mancino al volo all’angolo alla sinistra di Coletta.

76′ – Intervento duro ma deciso di Solcia ai danni di Ribery, atterrato all’altezza della trequarti.

72′ – Che errore di Eysseric! Dopo l’ennesimo colpo di testa di Kouamé e il salvataggio di Coletta il francese si trova a due passi dalla porta e spara clamorosamente alto.

71′ – Cambia ancora Iachini: entrano Benassi al posto di Amrabat e Ghidotti per Terracciano.

69′ – Ci prova ancora Kouamé con una torsione per colpire di testa il suggerimento da corner di Eysseric: palla alta non di molto.

67′ – Ritmo calante da entrambe le parti.

65′ – Autorete sfortunata di Solcia, Fiorentina avanti per 4-0. Il traversone deviato dal numero 5 nella sua stessa porta era stato proposto da Lirola.

61′ – Tiraccio di Duncan da buona posizione: palla altissima sopra la traversa.

57′ – Doppio cambio per Iachini: dentro Eysseric al posto di Saponara e Ceccherini per Igor.

56′ – Coletta non può nulla sul mancino del francese: la palle sbatte contro la traversa ed entra in porta interamente prima di rimbalzare di nuovo sul terreno di gioco.

55′ – Gol della Fiorentina, ancora Ribery!

53′ – Errore in ripartenza da parte di Amrabat che si allunga troppo il pallone e favorisce l’intervento in scivolata di Cruciani.

51′ – Kouamé ad un passo dal 3-0! Stavolta è Venuti a servirlo, lui stacca altissimo e colpisce quel tanto che basta per mandare fuori tempo Coletta in uscita, ma la palla termina al lato.

49′ – Gol della Fiorentina! Kouamé! L’assist lo firma Duncan, un cross preciso su cui l’ivoriano si fa trovare pronto.

48′ – Occasione Lucchese! Ottima la ripartenza del neoentrato Kosovan, che guadagna venti metri palla al piede e serve Convitto sulla sinistra in area; il 10 rossonero finta di rientrare, poi si allarga di nuovo e carica il mancino: Terracciano fa buona guardia e respinge.

47′ – Subito un tentativo dal limite dell’area da parte di Saponara, deviato in corner.

46′ – Al via la ripresa!

45′ – Finisce qui la prima frazione: Fiorentina avanti per 1 a 0 sulla Lucchese grazie ad un gol di Ribery dopo quarantacinque minuti di dominio assoluto.

40′ – Il francese tenta per l’ennesima volta il gioco nello stretto in area, vince un rimpallo e batte Coletta con un destro preciso sul secondo palo.

39′ – Fiorentina in vantaggio, gol di Ribery!

37′ – Ripartenza viola con Ribery che serve Saponara: il 9 viola va al tiro da posizione defilata dopo un controllo non precisissimo e colpisce l’esterno della rete.

36′ – Si rivede in avanti la Lucchese con Convitto, Terracciano blocca.

34′ – Kouamé chiama il suggerimento di Ribery e lo riceve a centro area, ma non riesce a concludere con forza sufficiente.

32′ – Tante occasioni ma poca precisione fin qui per la squadra di Iachini.

29′ – Salvataggio decisivo di Coletta! Kouamé aveva azzeccato la deviazione su cross di Venuti e la palla stava entrando in porta, ma il portiere della Lucchese è intervenuto con i tempi giusti mantenendo il risultato sullo 0-0.

27′ – Primo squillo da parte della Lucchese con Cruciani, che prova a sorprendere Terracciano con un destro ben calibrato da fuori area; primo angolo per gli ospiti.

25′ – Adesso è Lirola ad impensierire la retroguardia rossonera: lo spagnolo si incunea in area e prova il traversone basso, ma Coletta ci mette ancora una volta una pezza deviando in corner.

23′ – Venuti crossa al centro all’indirizzo di Kouamé, che si lascia anticipare per un soffio dal suo marcatore. Calcio d’angolo per la Fiorentina.

22′ – Ancora uno squillo da parte di Ribery, stavolta su calcio piazzato: il suo destro finisce non lontano dal palo alla sinistra di Coletta.

20′ – Si vede Ribery! Il francese si accentra dopo un uno-due con Venuti e prova a sorprendere Coletta con un mancino a incrociare, ma l’estremo difensore della Lucchese ci arriva e devia il pallone sul palo.

18′ – Lirola restituisce il favore ricevuto al 1′ da Venuti e lo mette davanti alla porta con un gran suggerimento: il 2 viola colpisce bene di testa ma Coletta respinge con prontezza.

17′ – Tentativo a giro da fuori area da parte di Amrabat, palla fuori e risultato che non si muove ancora.

15′ – Altra occasione per Lirola, rapido a rientrare sul destro all’interno dell’area ma ancora una volta impreciso al momento della conclusione; nel 3-5-2 di Iachini sta giocando lui a sinistra con Venuti sul lato opposto.

14′ – Meno brillante al contrario il primo quarto d’ora di Ribery.

13′ – Ottimo avvio da parte di Saponara, sempre nel vivo del gioco: stavolta una sua iniziativa porta alla conclusione (respinta dalla Lucchese) di Amrabat.

12′ – Sugli sviluppi del corner ci prova Caceres con un mancino sbilenco che finisce altissimo sopra la traversa.

11′ – Apertura di Saponara all’indirizzo di Venuti, che tenta il cross: palla intercettata da Papini e calcio d’angolo.

9′ – La Fiorentina ha già preso in mano la gara e gestisce il possesso in attesa di trovare un varco.

7′ – Fiorentina ad un passo dal vantaggio! Pezzella stacca e colpisce di testa il pallone servito da calcio d’angolo da Saponara: Coletta resta immobile, ma la palla sbatte sul palo e viene spazzata via dalla retroguardia della Lucchese.

6′ – Ancora un taglio interessante del 9 in maglia rossa, stavolta imbeccato da Nannelli, ma ancora una volta partiva da posizione di off-side.

4′ – Si rivedono in avanti gli ospiti con un buon taglio in smarcamento di Bitep: fuorigioco e punizione per la Fiorentina.

2′ – Doppio errore in disimpegno per Caceres: l’uruguaiano regala una potenziale ripartenza alla Lucchese che termina comunque con un nulla di fatto.

1′ – Subito una buona chance per i viola (oggi in completo bianco), con Lirola che aggancia difettosamente in area il buon invito da parte di Venuti dalla fascia opposta e non riesce a concludere.

1′ – Partiti! Inizia Fiorentina-Lucchese.