Fiducia, questa Fiorentina farà divertire davvero

Nella pancia di Moena: Vlahovic e Italiano saranno il perno della Fiorentina

Per capire cosa può scaturire da un ritiro, bisogna viverlo. Le sensazioni che lascia in eredità la prima giornata della Fiorentina a Moena sono qualcosa di tremendamente simile a delle vibrazioni positive. Da prima dell'arrivo della squadra in Trentino si è subito capito che la voglia dei tifosi di tornare a vivere emozioni forti è troppo superiore alla delusione per le stagioni recenti. Vlahovic e Vincenzo Italiano sono i due personaggi che possono in qualche modo essere l'immagine di copertina della Fiorentina che sta nascendo. Quanta passione per Dusan. Tutti lo cercano appena sbarca a Moena, i bambini, i genitori, pure qualche nonno. Firenze dopo le delusioni Bernardeschi e Chiesa ha ancora più voglia di amare, forse anche più di prima. Per questo, caro Dusan, non ascoltare voci diverse da quelle dei tifosi viola, sanno amare come pochi, probabilmente come nessuno.