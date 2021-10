Festa viola al Franchi: tutto esaurito e appelli alla sicurezza collettiva

Domani sarà una festa viola la Franchi. Si va verso il tutto esaurito con la speranza che ci sia la sicurezza adeguata a occasioni del genere

Infatti, se con l'Inter si è sfiorato la quota 16.000 spettatori, nel match di domani contro il Napoli i numeri dovrebbero essere maggiori. Si parla di un cifra che si avvicina ai 17.000 biglietti venduti. Indubbiamente ci sarà una grande festa viola ma non bisogna dimenticarsi degli appelli fatti in questi giorni da Rocco Commisso e Dario Nardella durante la premiazione del torneo Nereo Rocco. Il primo ha richiamato l'attenzione del pubblico a non cascare nella trappola dei cori razzisti visti nella gara di Bergamo nei confronti di Vlahovic mentre il primo cittadino di Firenze ha ribadito come siano assolutamente ingiustificabili comportamenti come quello dei tifosi dopo il match con l'Inter. Insomma la festa ci sarà, con la speranza che non venga trascurata la sicurezza di tutti, elemento imprescindibile per una grande serata come quella di domani.