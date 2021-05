Festa: “Gattuso a Firenze? Farà bene, è l’ambiente giusto”

Il parere di Gianluca Festa su Gattuso, che approda a Firenze dopo aver mancato di un soffio la Champions League col Napoli

Il tecnico della formazione greca del Larissa ed ex calciatore Gianluca Festa è intervenuto a TMW Radio per parlare anche di Gattuso e del suo approdo alla Fiorentina:

La caduta sul più bello del Napoli? Capitano nel calcio certe cose, anche ad un allenatore come Gattuso le cui migliori qualità sono di tenere la squadra sempre sul pezzo. Non sono riusciti a gestire la partita, dispiace perché stimo Gattuso che per me ha fatto un ottimo lavoro a Napoli, ma nel calcio succedono anche queste cose. Sono convinto che a Firenze farà bene, ha valori e verranno fuori sicuramente: è l'ambiente giusto".