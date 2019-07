Ferrarini ha lasciato il ritiro: impegno con l’U19 per l’Europeo, che stasera vedrà l’esordio dell’Italia

Era salito insieme alla truppa dei Primavera, ma la permanenza a Moena di Gabriele Ferrarini si è esaurita in un lampo. Secondo quanto raccolto, il calciatore ha già lasciato la Val di Fassa per aggregarsi alla Nazionale Italiana Under-19 che stasera esordirà dell’Europeo di categoria in Armenia, sostituendo l’indisponibile Antonio Candela del Genoa, che ha accusato problemi fisici nel ritiro pre-manifestazione.