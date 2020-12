Benedetto Ferrara analizza a Lady Radio il momento difficile della Fiorentina

Non lo ritengo un ritiro punitivo, i giocatori devono guardarsi negli occhi, Callejon e Ribery che ieri non hanno giocato non hanno riserve e anche quando Prandelli dice che la squadra sul 3-0 ha perso la paura sembra una barzelletta e lo dico con grande rispetto… non capisco cosa abbia voluto dire. La situazione è veramente complicata ma se ne esce seguendo delle regole basic: ognuno dal primo all’ultimo si deve assumere le proprie responsabilità perché questo è dannoso e crea frizioni. Il padre di tutti gli errori è stato la riconferma di Iachini non perché non fosse un buon allenatore, ma perché ci voleva un allenatore nuovo, e Juric era già stato preso, e invece ci siamo trovato con una squadra ibrida. Il ritiro adesso serve sempre a creare un gruppo leader e chi lo segue ok, chi non lo vuole fare arrivederci. Prandelli si è reso conto che con Ribery e Callejon in queste condizioni non ha equilibrio ed è andato a Bergamo come una provinciale qualsiasi, ma poi non puoi pensare che ti vada bene contro una squadra che gioca così bene. Lì ci sono dei giocatori che non conoscevi, ma giocano con un modello di gioco molto buono e anche se litigano vanno avanti lo stesso perché hanno una società forte nella quale chi vuole rimanere lo fa, altrimenti può andarsene. Adesso vedo Prandelli in difficoltà perché se non entriamo nella mentalità di essere una squadra operaia non se ne esce. Siamo entrati in una specie di ‘triangolo delle Bermuda’ nel quale i giocatori arrivano buoni e poi spariscono.