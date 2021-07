Ferie extra per Amrabat, ecco quando si aggregherà al gruppo

Gli aggiornamenti sul centrocampista

Secondo quanto raccolto da Violanews la stagione sportiva di Sofyan Amrabat inizierà venerdì 16 luglio[CLICCA PER LEGGERE I NOMI DEI GIOCATORI ACQUISITI E CEDUTI]. Questa la data in cui il calciatore marocchino si aggregherà ai compagni di squadra dopo aver usufruito, in accordo con la Società, di tre giorni in più di ferie [CLICCA PER LEGGERE LE AMICHEVOLI IN PROGRAMMA].