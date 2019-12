Feltri: “Montella sulla brace, salterà come il tappo di un prosecco. Meglio all’uscio che in croce”

Pungente editoriale di Vittorio Feltri, autorevole firma del giornalismo italiano con una simpatia per la Fiorentina, sulle colonne di Tuttosport. Il tema è Vincenzo Montella:

Allenatore sulla brace è pure Montella, alla guida della Fiorentina senza arte né parte, buona solo a confezionare sconfitte una settimana dopo l’altra. Anche costui è in bilico. Prima o poi potrebbe saltare come il tappo di un prosecco. In tutto questo, emerge un problema grave: se i tecnici sono a bagnomaria non possono più godere della fiducia dei ragazzi del loro organico e rischiano di bruciare la situazione. Piuttosto che tenerli appesi a un filo, conviene metterli alla porta. Meglio all’uscio che in croce.