Felipe sul colosso Igor: “E’ così grosso che la maglia viola gli va stretta”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex difensore di Udinese, Fiorentina e Spal Felipe Dal Bello:

“Mi sento ancora un calciatore, ho rifiutato alcune proposte che ho ritenuto non valide e ovviamente questo periodo non facilita le cose ma mi sto anche preparando per il dopo calcio. Al di là della carta d’identità mi sento ancora bene fisicamente e ho sempre detto che finchè sento il fuoco dentro continuo a giocare: ancora non si è spento quindi spero di poter dare ancora qualcosa in serie A, in serie B o dove sarà, anche se con questo mercato al ribasso è difficile. Igor è un po’ più grosso di me, scherzando gli ho detto che la maglia gli sta stretta (sorride ndr). Anche lui è un ragazzo che impara in fretta, spesso mi veniva a chiedere consigli per migliorarsi: è tranquillo quando gioca la palla anche sotto pressione e si è visto perchè nella difesa della Fiorentina era il meno accreditato ma sta giocando con continuità. Secondo me la Juve è abituata a giocare sotto pressione: sarà una bella volata per lo scudetto perchè sono tutti lì e non è scontato ma credo che la Juve abbia delle carte in più”.