Felipe: “Seguo Igor, in pochi sono come lui. Prandelli per me è stato importante”

Felipe, ex difensore di Fiorentina e Udinese tra le altre, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Sto guardando tanto la Fiorentina, perchè seguo Igor. Lui è veramente molto molto forte per me, e poi è un ragazzo serio, lavora tantissimo. Ne ho visti pochi così attenti a migliorarsi ogni giorno come lui, soprattutto alla sua età. La Fiorentina, singolarmente, è fatta di giocatori forti, credo che manchi qualcosa per fare un gruppo unito. Vlahovic? Lui è un ragazzo che ha bisogno di tempo, è giovanissimo, però ha una forza importante, si muove bene ed è velocissimo. Prandelli? L’ho avuto per pochi mesi, ma per me è stato bello. Il mio inizio a Firenze non è stato facile, ma con me si è sempre comportato molto bene, anche se non mi faceva giocare nel mio ruolo. Bayern Monaco? Io ero in quell’azione, per noi è stata una vera mazzata”.