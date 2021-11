Federico Russo: “Fiorentina imprevedibile. Vlahovic? Spero vada all’estero”

"Sarebbe un peccato crescere talenti per arricchire altri club, non siamo un vivaio. Speriamo che non vada proprio lì..."

"La guarderò a casa chiuso a chiave, niente pub: lì è pieno di gobbi. Mi rendo conto che il lavoro d'Italiano piace a molti. Siamo una squadra giovane che fa un bellissimo calcio. L'operazione simpatia sta funzionando. Vlahovic? Tutti lo vogliono. Io mi auguro che non vada via per una squadra italiana perchè sarebbe un peccato vederlo con un'altra maglia nel nostro campionato. Però dobbiamo anche preparaci a questa evenienza. Sarebbe un peccato crescere talenti per arricchire altri club, non siamo un vivaio. Speriamo che non vada proprio lì (Juventus, ndr). Juventus-Fiorentina? Loro arrivano da un momento difficile e quindi mi viene da pensare che possa fare tre sconfitte consecutive... Il mio pessimismo mi fa temere che possa rialzarsi proprio con noi. I viola sono comunque una squadra imprevedibile che può tenere testa contro chiunque. Non sbilanciamoci, ma può succedere di tutto..."