Fascetti: “Vlahovic? Inutile fare i settori giovanili se poi te li portano via”

L'ex allenatore Eugenio Fascetti ha parlato del grande lavoro che sta svolgendo Vincenzo Italiano e del caso Vlahovic

L'ex allenatore Eugenio Fascetti ha parlato ai microfoni di Rai Tgr Toscana di Vincenzo Italiano e del lavoro che sta svolgendo con la Fiorentina: "Ero curioso di vedere Italiano all’opera in un club stimolante ma complicato. Firenze non è una piazza semplice: se esci vivo da Firenze puoi andare dove vuoi. È un allenatore che innanzitutto ha vinto, a Trapani e a Spezia. Quest’anno le cose vanno bene, la classifica poteva anche essere migliore perché qualche punto di troppo nei finali di partita. È stato un buon acquisto per la Fiorentina".

Ha poi proseguito parlando di Vlahovic: "Che vada via ora o a giugno, non credo che la Fiorentina possa tenerlo. Peccato, lo ha allevato e se lo vede portar via in questa maniera. Bisognerebbe intervenire nei regolamenti: è inutile fare settori giovanili se poi te li portano via".