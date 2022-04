Fascetti: “Viola più maturi di inizio anno e spensierati, Juve non può sbagliare”

Le pressioni per domani sono tutte sulla Juve, parola di Eugenio Fascetti. La Fiorentina può giocare a cuor leggero

Ex allenatore di lungo corso su e giù per la nostra penisola, Eugenio Fascetti ha detto la sua sul momento della Fiorentina tra campionato e la prospettiva di potersi giocare la finale di Coppa Italia: "La squadra viola sta bene, può giocarsela con l'animo leggero, la Juve non può sbagliare perché quello della Coppa è un traguardo molto importante vista la stagione. Dei viola mi colpisce la maturità, non prende più quei gol a fine partita che ad inizio stagione erano il suo limite. Italiano non sbaglia una stagione da quando ha iniziato la sua carriera da tecnico, credo che per lui l'importante sia restare a Firenze due-tre anni, in una piazza bella ma difficile. Italiano ha saputo far crescere tra gli altri Biraghi e anche Igor che è diventato una belva: è dura andargli via. Merito del tecnico e di chi lo ha preso. Tutti si chiedevano chi è Igor. Eccolo, è uno molto forte".