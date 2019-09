Fascetti: “Fiorentina, per ora male: in questa fase non ci si può permettere il bel gioco”

A TMW ha parlato l’ex viola Eugenio Fascetti:

La Fiorentina per ora male. Ha preso vari giocatori ed è ancora un cantiere aperto. Dietro ho notato una certa fragilità, sono stati presi quattro gol dal Napoli e domenica scorsa il Genoa poteva dilagare. Nei momenti difficili è importante prendere pochi gol e uno 0-0 non è da buttar via. In questo momento la Fiorentina non può permettersi il bel gioco. Acquisti? Ribery se trova la condizione è un ottimo colpo. Caceres mi piace, è uno tosto e può giocare in vari ruoli della difesa. Su Boateng centravanti ho i miei dubbi.