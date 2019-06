Farias in partenza da Cagliari: anche la Fiorentina tra le interessate

L’attaccante del Cagliari Diego Farias, dopo gli ultimi sei mesi in prestito ad Empoli, è pronto ad una nuova avventura calcistica in vista della prossima stagione. Il giocatore, come specifica tuttomercatoweb.com, non verrà trattenuto dal club sardo e accoglierà le proposte e le offerte che gli verranno proposte. Sull’attaccante brasiliano c’è l’interesse di più club di Serie A tra cui il Lecce e il Genoa, il Sassuolo di De Zerbi, la Sampdoria e pure la Fiorentina. Farias piace molto ai tecnici De Zerbi e Di Francesco cosi come al neo Ds viola Daniele Pradè.